Festa della Repubblica. Onorificenze al merito: ecco chi sarà premiato

In occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno 2025, a partire dalle 10, si svolgerà ad Ascoli la cerimonia commemorativa in piazza Roma. Nel corso della celebrazione, il prefetto Sante Copponi (foto), consegnerà le onorificenze dell’Ordine ’Al Merito della Repubblica Italiana’ a sette cittadini distintisi per il loro impegno professionale e civile. I cittadini insigniti quest’anno sono: Cavaliere Luogotenente Carica Speciale Gianni Belardinelli, residente a Castel di Lama, appartenente all’Arma dei Carabinieri. Cavaliere Luogotenente Carica Speciale Salvatore Galati, residente ad Ascoli Piceno, anch’egli in servizio nell’Arma dei Carabinieri. Cavaliere Dania Gaspari, residente ad Ascoli Piceno, in servizio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo. Cavaliere Filippo Olivieri, imprenditore residente a Grottammare, premiato per l’impegno nel mondo del lavoro e dell’impresa. Cavaliere Luogotenente Carica Speciale Pasqualino Palmiero, residente a San Benedetto del Tronto, dell’Arma dei Carabinieri. Cavaliere Ernaldo Vitelli, residente a Roccafluvione, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza, per una carriera al servizio della collettività. Ufficiale Tenente Colonnello Pompeo Quagliozzi, residente ad Alba Adriatica, in forza all’Arma dei Carabinieri, promosso al grado di Ufficiale dell’Ordine per meriti di servizio.

p. erc.