Festa dellla Madonna della Sanità

Si terrà oggi la festa della Madonna della Sanità ad Offida, come da tradizione è prevista la passeggiata storica, alle 5.45 ritrovo e partenza da piazza del Popolo, ci si inoltrerà per la meravigliosa campagna offidana, che in primavera offre scorci mozzafiato, l’arrivo è nella splendida chiesetta immersa nella valle dalla quale nasce il torrente Lama, intorno alle 7, successivamente si terrà la messa e una colazione libera. La ripartenza è prevista alle 7.40 con arrivo ad Offida alle 8.40. I festeggiamenti della Madonna della Sanità riprenderanno nel pomeriggio, alle 19, con la messa e la processione, a seguire si terrà un rinfresco offerto.