Festa dello Sport a Monsampolo: c’è Bartoletti

Domenica prenderà il via a Monsampolo la terza edizione della Festa dello sport, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. La Festa dello Sport si svolgerà dal 4 all’11 giugno con tantissimi eventi dedicati allo sport e alla pratica sportiva, per dare l’opportunità ad adulti e bambini di

provare le discipline sportive presenti sul territorio e per promuovere l’attività fisica come corretto stile di vita. Una settimana di eventi che coinvolgerà tutto il territorio comunale e tantissimi sport come: Boxe, Calcio, Calcio a 5, Pallamano, Nordic Walking, Pattinaggio, Karate, Danza, Bocce, Zumba e Ciclismo. Tra gli eventi in programma ci sarà anche l’incontro con il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti che si svolgerà giovedì 8 giugno alle 21 in Piazza Falcone e Borsellino. ’Ci vediamo al Bar Toletti’ e il titolo dell’incontro che sarà condotto dal giornalista del Resto del Carlino e di Vera Tv Matteo Porfiri. Una serata tra aneddoti e racconti, musica e sport ricordi e riflessioni che spazieranno da Alex Zanardi e Bob Dylan, Giorgio Gaber e Niki Lauda, Marco Pantani e Sandro Ciotti, Enzo Bearzot e John Lennon, Enzo Ferrari e Roberto Baggio, Diego Maradona e Lucio Dalla, Beppe

Viola e Freddy Mercury. Formatosi come giornalista sportivo, Marino Bartoletti, ha seguito dieci Olimpiadi, dieci Mondiali di calcio, ha diretto il Guerin Sportivo e le Testate Giornalistiche Sportive di Mediaset e della Rai, fino ad approdare alla televisione, dove si è affermato come conduttore, opinionista e autore. Durante la Festa dello Sport ci sarà anche spazio per gli amanti degli animali con l’iniziativa “Un cittadino a 4 zampe” che si svolgerà domenica 11 giugno alle ore 18 al Parco San Mauro. Durante l’evento l’Amministrazione Comunale presenterà

l’opuscolo per la corretta gestione dei cani destinato ai proprietari residenti sul territorio comunale che per l’occasione potranno cimentarsi in giochi di ricerca olfattiva e in percorsi di mobility grazie alla collaborazione con l’Associazione Nanalandia Centro Cinofilo ASD-APS.