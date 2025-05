Festa dello sport di Pagliare:: "Una piccola olimpiade in paese"

Colori, entusiasmo e competizione sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima edizione della Festa dello sport di Pagliare, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione Passi chiari che racchiude in sé gli artigiani, i commercianti, le imprese di Spinetoli. Sono state un bel colpo d’occhio le gare organizzate a Pagliare dalle diverse associazioni sportive che hanno portato sul territorio tantissime persone, ognuna ha messo in evidenza i colori sociali, i gadget, le immagini delle iniziative promosse, le coppe e i trofei conquistati. La festa ha acceso l’entusiasmo in tutta il paese.

"Una festa dello sport che ha trasformato il paese in una piccola olimpiade – ha detto il sindaco Alessandro Luciani –, una cosa meravigliosa, neanche noi ci aspettavamo questa importante partecipazione, sono state tante le associazioni e abbiamo avuto anche uno sponsor come Decathlon. Tutti hanno avuto una buona visibilità e spazio, un ottimo modo per promuovere la pratica sportiva e lo spirito di competizione amichevole. L’obiettivo è stato creare un’atmosfera di festa, coinvolgente e accessibile a tutti, dal più piccolo al più anziano e anche ai ragazzi con difficoltà, hanno infatti partecipato anche i ragazzi del Cdis e Gli amici Disparati, regalando uno splendido esempio di integrazione. E’ stata la festa di tutti, chiunque ha avuto l’occasione di esibirsi in pubblico nella disciplina sportiva preferita, perché Pagliare ha dimostrato di poter praticare tutti i tipi di sport. Una bella festa che il prossimo anno replicheremo sicuramente". m.g.l.