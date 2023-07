Festa di 19 anni ad Ascoli: Akos Benessere celebra la rinascita post Covid

Una serata per celebrare i 19 anni di Akos Benessere ma soprattutto per festeggiare la "rinascita" dopo il periodo terribile della pandemia. Sandra Gouveia staera aprirà le porte della sua attività a 200 ospiti, per una cena che sarà anche un’occasione di confronto con esperti del settore del benessere e dell’estetica. "Ci saranno specialisti di livello nazionale – ha spiegato la titolare di Akos, Sandra Gouveia – con cui collaboriamo da tempo e che porteranno la loro esperienza durante questa serata, che vuole essere l’occasione sia per spegnere le 19 candeline di Akos sia per festeggiare la rinascita post Covid". La serata sarà "una festa per le clienti, perché loro sono il valore aggiunto del mio centro, e per ringraziarle ho pensato a un concorso dedicato a quindici di loro, le più fedeli. Per tutti, comunque, ci saranno dei regali in collaborazione con aziende partner". Sarà anche l’occasione per il pre-lancio del libro autobiografico della stessa Sandra.