Festa di Halloween, ragazza di 16 anni intossicata dall’alcol

Ogni occasione è buona per bere e le persone che fanno uso di alcolici sono sempre giovani. Nella serata e la notte di Halloween nel centro di San Benedetto, diversi casi di intossicazione di alcol. Il più serio ha riguardato una ragazzina di 16 anni soccorsa dall’equipaggio della potes-118 in piazza Ancona, dov’era stata vista in forte difficoltà. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso, dove i sanitari l’hanno subito sottoposta a trattamento del caso. Altri giovani, tra minorenni o poco più che diciottenni, sono stati assistiti sul posto dai sanitari, a seguito delle diverse chiamate arrivate alla centrale operativa del 118. Persone che accusavano stati di semi coscienza, nausea, disorientamento dopo aver bevuto rapidamente alcolici in eccesso. Fenomeno che sta creando una certa preoccupazione tra operatori sanitari, forze dell’ordine e soprattutto i familiari che, a ogni buon conto, dovrebbero esercitare un maggiore controllo sui loro figli quando escono di notte per partecipare a qualche evento. Il consumo di alcolici tra i giovani è ormai un’emergenza reale, poiché procura danni gravissimi nella fase della crescita. Nelle ragazze, in particolare, l’uso precoce di alcol induce danni di comportamento, apprendimento e memoria, e provoca modificazioni morfologiche di alcune parti del cervello che non compaiono nei bevitori maschi. Serve quindi una maggiore attenzione delle famiglie e delle istituzioni, a iniziare dalle scuole.

Ma. Ie.