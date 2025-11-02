Festa di Ognissanti. Piccoli aumenti per i fiori

Un piccolo rincaro, quasi impercettibile. Qualche centesimo in più rispetto al 2024, ma nulla che abbia realmente inciso sulle abitudini degli ascolani. Anche quest’anno, tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, i cittadini non hanno rinunciato al consueto gesto di affetto: portare un mazzo di fiori sulle tombe dei propri cari. Passeggiando tra i viali del cimitero di Borgo Solestà, dove si concentrano le principali serre e i chioschi di fiori, si percepisce un’atmosfera serena, quasi rituale. I fiorai confermano che le vendite sono leggermente inferiori rispetto agli anni passati, ma non per via dei prezzi. "L’aumento è minimo, la gente non se ne accorge neppure", racconta una commerciante. "Probabilmente pesano di più la situazione economica generale e il calo del potere d’acquisto, ma la tradizione dei fiori per i defunti resiste". Analizzando i costi, le cifre lo confermano: i crisantemi, il fiore simbolo di queste giornate, restano stabili tra 1,60 e 2 euro a stelo, con alcune offerte che scendono fino a 1,40 nelle serre più grandi. Anche le orchidee, molto richieste per la loro eleganza e durata, oscillano fra i 3 e i 10 euro a seconda della dimensione e della varietà. Differenze minime, dunque, che non scoraggiano chi desidera onorare la memoria dei propri cari.

Negli ultimi anni, inoltre, si nota una curiosa tendenza: cresce la voglia di sperimentare con specie meno tradizionali. Tra le più apprezzate figura l’anthurium, scelto per i suoi colori vivaci e per la lunga resistenza. Il prezzo medio si aggira intorno ai 2,50 euro, e molti fiorai ne hanno esaurito le scorte già alla vigilia del primo novembre. Se la crisi economica ha frenato gli aumenti, non ha però spento la partecipazione. Già ieri il cimitero di Borgo Solestà è stato affollato fin dalle prime ore del mattino: famiglie intere, anziani con un mazzo in mano, bambini che aiutano a sistemare i vasi. Una scena che si ripete ogni anno, segno di un legame profondo con la memoria e con le proprie radici. Anche oggi, nella giornata dedicata ai defunti, sono attesi tanti altri visitatori nei vari campisanti cittadini e nelle frazioni. Tra i viali addobbati di colori e profumi, la città rinnova un gesto semplice ma carico di significato: quello di un fiore che, nonostante tutto, continua a raccontare l’amore e il ricordo di chi non c’è più.

Matteo Porfiri