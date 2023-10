Festa di San Crispino, un weekend tra balli in piazza e bancarelle . Oltre diecimila le presenze in paese

Un vero e proprio bagno di folla nei due giorni clou della festa di San Crispino ha confermato il successo delle scelte fatte dal consolidato team di San Crispino Eventi, sostenuto dall’amministrazione comunale, mandando in archivio un’altra bella festa da ricordare per l’entusiasmo e l’apprezzamento delle migliaia e migliaia di persone che hanno partecipato. Strepitoso il successo della nuova formula del concertone del patrono che ha richiamato in piazza Garibaldi e dintorni circa 10mila persone. Il tempo di riprendere fiato per qualche ora e, ieri, altro bagno di folla per la fiera di San Crispino: oltre 250 le bancarelle disseminate per le vie del centro prese d’assalto dalla fiumana umana arrivata da tutto il comprensorio per un appuntamento ormai tradizionale dell’autunno elpidiense e fermano, doppiamente favorito dalle eccezionali condizioni meteo. Per San Crispino Eventi e amministrazione comunale un risultato degli sforzi profusi in questi mesi di cui andare orgogliosi. La festa avrà un’appendice domenica prossima con la castagnata e l’estrazione della lotteria.