Festa di San Filippo Neri. Che sorpresa con Massi

Una serata da ricordare per gli organizzatori della festa di San Filippo Neri. La serata di sabato ha infatti visto una visita inattesa. Poco prima dell’esibizione della tribute band degli 883, in piazza San Filippo Neri, per la tradizionale festa della parrocchia, è arrivato a sorpresa il presidente della Sambenedettese, Vittorio Massi. Accolto con entusiasmo dai presenti, Massi ha ricevuto un pensiero simbolico dai ragazzi dell’oratorio, che gli hanno voluto esprimere affetto e riconoscenza per il legame che il presidente ha saputo costruire con la città. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha emozionato il pubblico presente in piazza. Non potevano mancare i tifosi del gruppo SFN, che rappresentano con orgoglio il quartiere nelle partite della Samb, sia allo stadio Riviera delle Palme che in trasferta. L’apparizione di Massi ha suscitato grande sorpresa, ma è stata accolta come un segnale di vicinanza e partecipazione. Il quartiere, legato storicamente al tifo rossoblù, ha vissuto un momento di grande unità e condivisione. La serata è poi proseguita con il concerto, uno dei tanti appuntamenti della festa.