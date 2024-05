Festa di San Filippo Neri, musica ed eventi per il quartiere

Nel cuore del quartiere, l’atmosfera si anima in occasione della festa di San Filippo Neri, l’evento che più di tutti contribuisce a riunire una comunità, quella al confine con Grottammare, da sempre affiatata e fiera delle proprie tradizioni. Organizzato dal comitato feste della Parrocchia di San Filippo Neri, l’evento promette tre giorni (24, 25 e 26 maggio) di gioia, musica e gastronomia.

"Dopo la ripartenza dell’anno scorso – dice il presidente Roberto Vesperini – abbiamo migliorato alcuni aspetti organizzativi: la festa torna alle sue radici culinarie con un menu completamente dedicato al pesce, seguendo la tradizione".

Ad un prezzo accessibile a tutti "con il menu completo a 15 euro – spiega il presidente –, i partecipanti potranno gustare le prelibatezze del mare e non solo, preparate con maestria dagli abili cuochi della parrocchia". Ma non è solo la gastronomia a rendere unica questa festa così partecipata dai residenti della zona e non solo.

Il 25 maggio prossimo, ci sarà infatti anche l’opportunità di lasciarsi trasportare dalle note del concerto dei ‘Vizi e Virtù’ cover band di Vasco Rossi, un gruppo musicale che promette di infiammare la serata con la propria performance.

Il culmine della festa arriverà però il 26 maggio con il gran finale: il concerto dei ‘Pupazzi’.

Il gruppo porterà sul palco un mix di generi musicali che spaziano dal rock alla musica popolare, assicurando una serata indimenticabile per tutti i presenti.

Ma la festa di San Filippo Neri non è solo un’occasione per divertirsi: è anche un momento di condivisione e rafforzamento dei legami comunitari. A chiamare a raccolta i cittadini è anche il parroco della chiesa di San Filippo, Don Gianni Croci: "Vi invito tutti a partecipare con cuore aperto e spirito festoso – ha detto il parroco –, insieme possiamo rendere questa Festa di San Filippo Neri un momento indimenticabile e significativo per tutti noi".

Il comitato di quartiere coglie l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori del contribuito dato per la buona riuscita della festa.