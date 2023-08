Festa di San Lorenzo alla Madonnetta

Da oggi al 10 agosto all’impianto sportivo in contrada Madonnetta la festa di San Lorenzo con la 21esima edizione della Sagra del Castrato promossa da Pro loco el Comune. Come annunciato si parte oggi alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, che oltre al castrato proporrà specialità tipiche per tutta la durata della manifestazione. Si proseguirà poi con il programma di intrattenimento: oggi alle 21,30 si terrà la commedia dialettale ‘E Vissero’ di Matteo Colibazzi; domani alle 21,30 serata danzante con l’orchestra ‘Bella Donna’; mercoledì 9 si torna a ballare con l’orchestra di Fabrizio e Raffaella. A chiudere giovedì 10 agosto alle 17 si terrà nel centro storico la solenne processione di San Lorenzo per le vie del paese, alle 21,30 serata di ballo con Simona Quaranta.

a.c.