Festa grande al liceo classico per la Giornata della lingua greca

Aula magna del liceo classico Stabili di Ascoli gremita per la Giornata mondiale della lingua e cultura greca, in collaborazione con l’Istituto ellenico della diplomazia culturale di Ancona. Un evento dedicato alla celebrazione della lingua e cultura ellenica nel ruolo di colonna portante dei valori occidentali ed europei. Sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e Arturo Verna in qualità di preside dei liceo Stabili-Trebbiani. Gli interventi accademici incentrati sugli ambiti linguistici, filosofici e storici sono stati sostenuti nell’ordine da Haris Koudounas Presidente dell’Istituto Ellenico in Italia, Donatella Ferretti docente di Filosofia e Alberto Di Mattia delegato dell’Istituto Ellenico.

A seguito degli interventi dei relatori, hanno preso la parola gli studenti delle classi quinte del Liceo Stabili, alternandosi in letture di greco antico da Omero verso Platone e Aristotele, sino alle Massime Delfiche. Gli studenti hanno potuto allenare la propria dizione ellenofona trattando alcuni dei passi più significativi di Iliade, Odissea e della filosofia ellenica, giungendo a collegamenti con il greco moderno. Il presidente Koudounas a nome dell’Istituto ellenico ha omaggiato con delle speciali medaglie celebrative il sindaco, il dirigente scolastico, la vice-preside del liceo Trebbiani Maria Stella Origlia e le docenti di greco Pugliese, Merlini, Caravelli, Grandoni e Agostini. Consegnando al preside Verna una tavoletta in ceramica con l’incisione della nave Argo, il presidente Koudounas ha augurato agli studenti delle quinte, prossimi agli studi universitari di "essere anche voi il Giasone di voi stessi alla conquista del vostro Vello d’oro".