Festa grande per i carabinieri

I carabinieri celebreranno domani i 209 anni dalla loro Fondazione (risalente al 1814) con una parata militare che si terrà in piazza Arringo, a partire dalle ore 17.45, alla presenza delle massime autorità della provincia. Nel corso della cerimonia, oltre ad essere rievocate le date storiche della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e quella del 5 giugno 1920 quando l’Arma ricevette la prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione al primo conflitto mondiale (che registrò fra i Carabinieri circa 1.400 caduti e più di 5.000 feriti), saranno anche ricordate le principali attività svolte dall’istituzione nella provincia, con la premiazione dei militari che, nell’ultimo anno, si sono distinti per particolari operazioni di servizio. Nella circostanza, saranno schierati sulla piazza, una compagnia di militari con diverse uniformi, da quella storica a quelle operative, incluse quelle dalla specialità forestale.