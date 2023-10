Festa grande per il decennale del Centro Pacetti

Il Centro Pacetti di Monteprandone compie 10 anni. Domani, dalle ore 16, si terrà un momento di festa organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Auser Insieme Monteprandone che gestisce la struttura. Dopo il saluto delle Autorità, ci sarà il concerto della corale polifonica "Riviera delle Palme". Syiahamba, il canto in lingua Swahili che significa "Stiamo marciando in nome della pace, noi marciamo insieme, danziamo per la pace", aprirà l’esibizione della corale. Al termine del concerto, ci sarà un brindisi e una merenda per i presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Centro Pacetti è stato inaugurato nell’ottobre 2013 ed è una struttura polifunzionale. Oltre ad ospitare una comunità alloggio per anziani autosufficienti, composta di quattro appartamenti di 45 metri quadri dotati di stanza doppia, bagno e cucina, è caratterizzato dalla presenza di un auditorium da 170 posti destinato a concerti, spettacoli teatrali e convegni, un’aula didattica, uffici e una sala polifunzionale circolare di 140 metri quadri per attività motorie e sportive.