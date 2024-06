Festa grande per la consegna della Bandera blu

La Bandiera Blu 2024 sventola su tutte le attività balneari del litorale grottammarese. La consegna del vessillo agli operatori è avvenuta nei giorni scorsi, insieme alla distribuzione del calendario della raccolta dei rifiuti varato dalla Picenambiente per l’estate 2024. La 26ma Bandiera Blu sarà celebrata con tutta la cittadinanza e i turisti ospiti della città in piazza Fazzini il 14 agosto alle ore 21,15. Il calendario estivo è valido per gli operatori turistici (balneari, ristoratori e alberghieri) operanti sul lungomare e vie limitrofe. Dallo scorso anno il sistema è stato allineato alla normativa europea che ha uniformato i colori dei contenitori: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per plastica ed alluminio, verde per il vetro, grigio per l’indifferenziato. "Il rispetto dell’ambiente è uno dei capisaldi di quest’Amministrazione, attività su cui siamo impegnati costantemente tutto l’anno – afferma l’assessore Alessandra Biocca - La raccolta differenziata incide sensibilmente sulla vita di una comunità. Essa non è solo un dovere civico, ma una necessità imperativa sia per proteggere il nostro ecosistema, sia per consentire una gestione più efficiente e meno onerosa dei rifiuti".