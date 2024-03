Festa grande per la sezione locale dell’Avis

Un impegno consolidato sul territorio e beneficio di tutti. Questa la radice che motiva l’incessante attività Avis, la cui sede di Petritoli si è riunita sabato scorso in assemblea annuale. Accolti dal presidente di sezione comunale Gaetano Massucci, erano presenti la presidente provinciale Fermo Elena Simoni ed il vice presidente regionale Giovanni Lanciotti. La sezione comunale di Petritoli, comprende i Comuni di Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Montottone, Moresco, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Ortezzano, Monte Rinaldo, Monsampietro Morico, Montelparo e Monteleone di Fermo ed ha chiuso il 2023 con 245 soci di cui 241 donatori, per un totale di donazioni annuali di 385 di cui 334 di sangue intero e 77 di plasmaferesi. Bilancio, iniziative volte alla sensibilizzazione al dono di sangue e progettualità mirata alla crescita dell’associazione, sono stati illustrati da Massucci. "Siamo ancora nel percorso in salita post Covid – ha detto –. Avremmo voluto osservare una crescita di recupero sul calo imputabile alla pandemia, ma così non è stato. Osserviamo infatti un incremento di 12 nuovi donatori sul 2023. Persistono inoltre le incertezze sull’ attività dei centri di raccolta legate alla carenza di medici, ma il nostro impegno mirato alla crescita dell’associazione, proseguirà con determinazione".

Paola Pieragostini