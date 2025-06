Festa grande per San Barnaba

A Carassai nei giorni scorsi si sono tenuti i festeggiamenti del patrono San Barnaba, appuntamento molto sentito dalla comunità locale. La giornata si è svolta fra il rito religioso con le messe e la processione che si è tenuta nel pomeriggio e il rito civile con la consegna delle onorificenze conferite dal sindaco Gianfilippo Michetti su indirizzo della Giunta comunale e la commedia dialettale nella serata. Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati a Bruna Lanciotti e Tommaso Romanelli, che hanno gestito con spirito di servizio per ben 39 anni la macelleria del paese e a due ragazzi veramente speciali, Fabio Mannocchi per l’attaccamento al servizio che svolge con passione da 15 anni nella mensa scolastica del paese ed Elia Capriotti per i risultati sportivi conseguiti con l’ASD Stella del Mare, dando lustro alla comunità. A premiarli sono state Arianna Censori e Claudia De Laurentiis.