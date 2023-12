Festa in piazza, ecco come muoversi

Dalla circolazione della auto e del trenino turistico all’accesso in piazza del Popolo dove si svolgerà la festa di San Silvestro 2023, l’Arengo ha emesso un’ordinanza avente ad oggetto la ‘Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento Ascoli brilla – Capodanno 2023’. Con la stessa il Comune dispone: "Dalle 6 del 27 dicembre fino al 3 gennaio, la sospensione delle corse del trenino turistico che passano in piazza del Popolo. Il 27 dicembre e il 3 gennaio, dalle 6 alle 12, divieto di sosta in piazza Roma, lato ovest, per permettere le manovre di accesso ai mezzi diretti in piazza del Popolo impiegati nell’allestimento e disallestimento. Dalle 15 del 31 dicembre alle 3 dell’1 gennaio, divieto di sosta in piazza Roma, tranne taxi, veicoli degli organizzatori, delle forze dell’ordine, soccorso e sicurezza. Dalle 19 del 31 dicembre fino al termine dell’evento, la chiusura di tutti gli accessi a piazza del Popolo mediante impiego di personale di sicurezza, fatto salvo il passaggio dei soggetti autorizzati. Sarà cura dell’organizzatore predisporre un apposito servizio di vigilanza agli accessi disposti da piano per il conteggio delle persone, fino al raggiungimento dei limiti massimi di capienza previsti dal piano di sicurezza".