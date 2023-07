Spinetoli (Ascoli), 27 luglio 2023 – Festa della Madonna Addolorata a Spinetoli, il paese si prepara ai solenni festeggiamenti ma esplode la polemica per un video postato sulla pagina ufficiale dell’organizzazione giudicato troppo osè da alcuni fedeli e subito rimosso. Si tratta di un breve filmato girato per promuovere lo spettacolo di venerdì dal titolo ‘Mucca pazza in piazza’ , ovvero una serata di musica per tutti.

Pagliare, la frazione che ospiterà la festa, si divide: la gente di Peppone da una parte e quella di don Camillo dall’altra, come in un film di Guareschi. La nudità della protagonista del video ha mandato su tutte le furie alcuni fedeli: "Troppo nuda la giovane interprete, che appare esagerata e sfiora le leggi della gravità e delle perversioni". Dal video, girato in piazza Kennedy, appare una giovane con indosso un costume che lascia in mostra soprattutto il lato B.

Così, mai fu più giusto dirlo, apriti cielo, e da quello squarcio celeste non si sono manifestate presenze divine, ma dichiarazioni al vetriolo, che gridano allo scandalo. Comitato in penitenza: una serie di commenti, che non hanno risparmiato né il sindaco Alessandro Luciani, né il presidente del comitato festeggiamenti Giulio Ficcadenti e neppure il parroco don Basilio Marche, reo di essere il presidente onorario del comitato festeggiamenti, sulla cui pagina ufficiale la giovane ha mostrato le sue grazie. I ‘fedeli’ ritengono che lo spettacolo mal si coniuga alla festività della Vergine. Così il paese dei grandi paradossi di divide: da una parte chi punta l’indice contro il video promozionale ritenuto irrispettoso da accostare alla Madonna e dall’altra chi butta acqua sul fuoco e ritiene tutto normale.

Il comitato feste è composto da tante persone coraggiose, che ogni anno si fanno carico di tutto: dalle pratiche burocratiche all’organizzazione dei momenti di svago, per garantire la festa che ha portato a Spinetoli cantanti come Bennato, Zarrillo, Tozzi e quest’anno Donatella Rettore. Il sindaco liquida tutto con un laconico: "Di che cosa dobbiamo parlare? Sono problemi questi?". Il presidente Giulio Ficcadenti aggiunge: "Quanti puritani, questo video di Lorenzo Pezza, un giovane di Spinetoli, si ispira ad uno spettacolo dal titolo ‘Ciao Darwin’, che andava in onda su Canale 5, in prima serata. Quando sono arrivate le brasiliane, piuttosto svestite, nessuno ha proferito parola. E’ chiaro a tutti che si tratta di mera strumentalizzazione". Ai posteri l’ardua sentenza.