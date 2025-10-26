Festa Mulino Bianco. Dalle iniziative alle sfide:: "In due anni 39 assunti"

La tappa ascolana del Mulino Bianco oggi entrerà nel vivo con le iniziative programmate nel capoluogo piceno per i cinquant’anni dello storico brand. Il futuro dello stabilimento di Campolungo avrà un futuro roseo e ad affermarlo sono stati i dirigenti della Barilla presenti in città per le celebrazioni programmate. Ieri mattina e nell’intera giornata di oggi a piazza Ventidio Basso sarà possibile visitare la caratteristica Mulinosveglia, il cui ingresso gratuito è previsto dalle 9 alle 20. Presente per l’occasione anche il sindaco Marco Fioravanti. "Mulino Bianco festeggia i suoi cinquant’anni ad Ascoli – commenta il primo cittadino–. Sarà possibile affrontare un viaggio esperienziale tra luci, suoni, elementi fisici e digitali e tante gustose sorprese. Sveglia Mulino vi aspetta in piazza Ventidio Basso". Dopo l’inaugurazione è stato possibile effettuare un tour nello stabilimento. Quello di Ascoli è un sito produttivo simbolo di resilienza che ha saputo rialzarsi dopo la violenta alluvione del 2011. Lo stabilimento è da sempre all’avanguardia nella produzione dei prodotti da forno. Inaugurato nel 1981 conta 6 linee produttive per 19 ricette originali e una superficie di 105mila metri quadrati. È qui che sono nate le caratteristiche crostatine e dove vengono sfornate sia le nastrine che gli iconici baiocchi. All’interno dell’imponente struttura produttiva è presente anche la storica linea produttiva del pan carrè Mulino Bianco che occupa il 53% della produzione totale del plant. Nello sito presente nella zona industriale della città sono impiegati oltre 200 dipendenti. "Ogni anno vengono insvestiti due milioni di euro per l’innovazione di questo sito – afferma il direttore dello stabilimento Pierluigi Lotito -, nel quale lavoriamo cento codici diversi di materie prime per 50mila controlli fra analisi del prodotto, materie prime e packaging. Questo è uno dei luoghi simbolo della visione innovativa del signor Pietro Barilla. È stato il primo fuori dall’Emilia Romagna". I numeri sfornati parlano di un milione di crostatine prodotte ogni giorno. La linea dei pani costituisce circa il 50-53% dei volumi della produzione. Sul fronte occupazionale invece sono circa 240 i dipendenti, di cui 39 assunti negli ultimi due anni. L’età media è di 38 anni con il 35% dei lavoratori di genere femminile. "Stiamo vivendo un cambio generazionale – aggiunge la responsabile risorse umane Paola Argia Mucci –, un processo che è stato iniziato e che continuerà anche da qui ai prossimi anni".

Massimiliano Mariotti