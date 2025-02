Festa per i 100 anni di nonna Giulia

Nonna Giulia compie 100 anni e celebra l’elisir di lunga vita. Grande festa a Pagliare per Giulia Lancioni che ha spento 100 candeline circondata dall’affetto del figlio Angelo e della nuora Elvira, di tutta la famiglia e degli amici. Ha lavorato sempre nella sua famiglia, madre amorevole e lavoratrice instancabile. E’ nata a Spinetoli ed è rimasta a vivere sempre qui. Domenica ha festeggiato questo importante traguardo, circondato da tutte le persone che ama e il suo amorevole cagnolino Paco, che non l’abbandona mai. A far visita a nonna Giulia è arrivato anche il sindaco Alessandro Luciani, con l’assessore Germana Gagliardi, che hanno portato alla centenaria gli auguri di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione. Consegnata anche una targa.