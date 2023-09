Festa per il 125esimo Casagrande: "Sono felice"

"Sono veramente felice di essere tornato". Walter Junior Casagrande è arrivato di nuovo a casa a distanza di sette anni dalla sua ultima volta sotto le Cento torri. Non poteva esserci occasione migliore se non quella della festa per i 125 anni dell’Ascoli Calcio (in programma domenica prossima al Del Duca a partire dalle 15) per permettere a tutto il popolo bianconero di riabbracciare Casao. Il campione brasiliano è stato eletto come giocatore più forte della storia dai tifosi del Picchio. "Un vero onore – ha commentato l’ex centravanti – aver ricevuto questo appellativo dai tifosi. Non posso che ricordare il presidente Rozzi. Lui è sempre stato serio. Ha avuto sempre fiducia in me. Abbiamo vissuto un rapporto bellissimo. L’Ascoli di allora era come il suo presidente: una squadra guerriera che lottava e dava tutto". Ci sarà anche Casagrande a festeggiare il traguardo raggiunto dalla storica società di corso Vittorio Emanuele insieme a 60 glorie bianconere delle varie annate.

"Avremo diverse iniziative organizzate insieme ai tifosi – commenta il sindaco Marco Fioravanti nel corso della conferenza -. Se questa città è conosciuta nel mondo è grazie all’Ascoli Calcio. Abbiamo ricordato Rozzi con una statua e poi c’è stato il giusto tributo a Mazzone. Anche Casagrande rappresenta un simbolo per la città, al di là della sue qualità calcistiche. Dopo la giornata allo stadio ci sarà un altro momento al teatro dove presenteremo il progetto definitivo della curva sud che sarà finanziata con 7 milioni. Entro dicembre è previsto l’appalto integrato per iniziare i lavori entro l’estate 2024. Nella parte frontale della nuova curva ci sarà proprio un’immagine del mitico Casao". Presenti anche Giancarlo Oresti, in rappresentanza del club bianconero e accompagnato da Gigi Giorgi e Mario Bonfiglio. Domenica si partirà con il torneo dei bambini, per poi dare spazio alla presentazione delle formazioni del vivaio. Seguirà il momento dei campioni del passato per poi arrivare al momento clou: quello della presentazione della prima squadra guidata da Viali. "La seconda data in programma è il primo novembre – aggiunge l’assessore Nico Stallone -. Data che istituzionalmente vide la nascita del club. L’Ascoli Calcio rappresenta una tradizione antica come la prima società di boxe cittadina. Ci saranno tanti nomi importanti che rappresenteranno un’ampia fetta di storia. Saranno presenti anche le famiglie Rozzi e Mazzone. Sarà l’occasione giusta per trasmettere alla squadra il calore che il popolo ascolano sa dare". Grande l’impegno profuso dall’associazione ‘Noi siamo la storia’ che insieme a società e comune hanno lavorato per la migliore riuscita dell’iniziativa. "Questo è un traguardo che deve essere festeggiato appieno al di là della classifica o del momento poco felice del campionato – sostiene Alfredo Pizi -. Coinvolgere i bambini è importante perché saranno loro il futuro. La presentazione della prima squadra sarà un momento importante. Diamo massima fiducia a tecnico e squadra. Vogliamo delle risposte all’altezza del nome dell’Ascoli Calcio da parte di tutti".

Massimiliano Mariotti