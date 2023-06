Festa per la centenaria Anna

Un’altra centenaria festeggiata a Cupra Marittima. A tagliare il traguardo del secolo è stata Anna Mori, nata a Massignano e per decenni residente nel comune di Montefiore dell’Aso. Il 3 aprile scorso si è trasferita a Cupra in casa della figlia Vera Basili e del genero Mariano Catasta, in località Collebruno. Coccolata dall’amore dei figli, nipoti e pronipoti, sabato scorso ha festeggiato l’ambizioso traguardo, regalando sorrisi e belle parole ai tanti che sono andati a trovarla per l’occasione. "Vedere le 3 cifre scritte fa una certa impressione – affermato il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni – anche perché sono indicative della lunga storia che Anna ha vissuto". Una lunga storia tutta sul territorio a cavallo tra Massignano, Montefiore e adesso Cupra Marittima. Il Primo cittadino, insieme all’assessore Eleonora Sacchini, ha portato alla centenaria il saluto dell’Amministrazione e dell’intera comunità.