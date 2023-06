Festa per San Barnaba a Carassai, consegnate le Benemerenze

Grande partecipazione per i festeggiamenti del patrono di Carassai, San Barnaba, con un ricco programma religioso e civile che ha previsto anche la consegna delle Benemerenze Civiche da parte del sindaco Gianfilippo Michetti. Quest’anno i riconoscimenti sono stati consegnati a Bruno Porrà (alla memoria), poeta locale scomparso da pochi anni, che ha dedicato tutta la sua vita all’arte e alla cultura, fondando negli anni ‘80 l’Associazione Culturale Josephin Arte e Informazione, da cui prendeva nome un prestigioso premio che onorava persone o enti meritevoli. Premiata la Pro Loco, nella persona dell’attuale presidente Mauro Pallottini, in rappresentanza di tutti i soci volontari e i presidenti che si sono succeduti negli anni, per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio. Il riconoscimento comunale è stato assegnato a Sibilla Arte, consegnato alla presidente Adriana Braga, attiva nella promozione di arte e cultura attraverso l’organizzazione di eventi di rilievo focalizzandosi, recentemente, nella storia, tradizioni e cultura locali. La serata si è conclusa con lo spettacolo della compagnia "Li Rmasti".