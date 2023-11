Festa per San Giacomo

I festeggiamenti in onore di San Giacomo della Marca culmineranno martedì prossimo, giorno in cui si celebra la festa del Patrono di Monteprandone e Compatrono della Regione Marche. Il programma prevede eventi religiosi e civili. Dalle ore 9:30, in piazza San Giacomo saranno accolte le autorità e i Sindaci dei Comuni che aderiscono alla "Rete delle Città di San Giacomo della Marca". Alle ore 10, dalla parrocchia San Niccolò, partirà la processione con il busto del Santo, cui prenderanno parte le Confraternite e le Autorità civili e militari, che terminerà nella Chiesa Santa Maria delle Grazie dove alle ore 11.30 sarà celebrata la Messa solenne, animata dalla Corale polifonica San Giacomo della Marca. Al termine della celebrazione il sindaco Loggi offrirà l’olio per la lampada all’altare del Santo e ci sarà l’atto di affidamento delle Municipalità della Rete di San Giacomo alla protezione del Santo.

Anche il 28 novembre sono aperti e visitabili gratuitamente il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (dove verrà anche proiettato il documentario di Ernesto Vagnoni "San Giacomo. Dalle terre della Marca al Mondo) e il Museo di Arte Sacra, dalle 15 alle 19 situati nel Borgo Storico. Mentre il Museo Sistino Piceno di Monteprandone, presso il Santuario San Giacomo, sarà aperto dalle 15 alle 19. In serata sarà recuperato l’appuntamento con la "Camminata per San Giacomo. Uomo di Pace".

La partenza dei podisti, alle 21 dal Piazzale del Santuario di San Giacomo e poi l’arrivo a Monteprandone davanti alla casa natale del Patrono.

La manifestazione è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con Avis Monteprandone ed Amministrazione comunale di Monteprandone nell’ambito delle festività del santo patrono San Giacomo della Marca.

Marcello Iezzi