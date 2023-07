Festa reggae in riva al mare Andrew Tosh al Bababoom

Prosegue la festa reggae in riva al mare, proseguono gli incontri, la grande musica, la voglia di stare insieme sotto le stelle di Fermo. Sono migliaia gli appassionati che stanno campeggiando a Marina Palmense, per prendere parte al festival reggae più grande del centro Italia. Un evento che entra nel vivo, è oggi il giorno più caldo al Bababoom festival, attesa per un evento di rilevanza mondiale per l’arrivo di un vero mito: Andrew Tosh. Un’esclusiva assoluta quella che l’artista concede al festival reggae a Marina Palmense, solo qui si esibisce il figlio del mitico Peter Tosh, a 43 anni dall’esibizione del padre a Civitanova Marche.

Per la prima volta al Bababoom festival arriverà domani sera, sabato 22 luglio, Andrew Tosh, per ripercorrere la sua carriera e quella del padre Peter Tosh. Andrew Tosh (Carlos Andrew McIntosh) nasce a Kingston il 19 giugno 1967. Nominato al Grammy Award per ben due volte come migliore cantante giamaicano, figlio del leggendario Peter Tosh e nipote di Bunny Wailer, Andrew ha da sempre riproposto la musica del padre ed è stato componente attivo dei Wailers. Sarà accompagnato dalla Next Generation Family, per un concerto unico, con inizio alle 22 sul palco principale del Bababoom.