Feste con qualche eccesso Patenti ritirate e una ferita

E’ stato un Natale all’insegna della tranquillità lungo tutta la fascia costiera Picena. Le belle giornate, seppur con molta umidità, hanno favorito lunghe passeggiate sul molo sud e il lungomare di San Benedetto, ma anche in quello di Grottammare e Cupra Marittima, in particolare lungo la pista ciclo pedonale costeggiata dal mare calmo e limpido. Qualche evento di cronaca, a ogni modo, non è mancato. Primo fra tutti l’affondamento del piccolo natante da pesca ’Tsunami’, avvenuto nella tarda mattina della vigilia di Natale e che ha tenuti impegnati i vigili del fuoco di San Benedetto, Ascoli e Ancona, unitamente al personale della capitaneria di porto, fino al calar del sole. Il proprietario era stato in mare a bordo del suo natante della piccola pesca, per ritirare le attrezzatture da posta e poco dopo il rientro in porto ha visto l’imbarcazione colare a picco, forse per il malfunzionamento della presa a mare. Sul posto, oltre ai pompieri di San Benedetto, sono intervenuti i colleghi di Ascoli con la gru e il nucleo sub dei vigili del fuoco di Ancona.

In occasione delle festività natalizie c’è stato un certo incremento dei servizi di controllo sollecitati dai vertici provinciali delle forze dell’ordine. Le pattuglie dei carabinieri della compagnia di San Benedetto, nella serata della vigilia di Natale hanno ritirato due patenti per guida in stato d’ebbrezza: una nel posto di controllo sul viale Marinai d’Italia e l’altra lungo la statale Adriatica dove intorno alle 22 c’è stato anche uno scontro nel tratto di via Silvio Pellico fra l’Ospedale e l’incrocio con via Formentini. Una ragazza di 27 anni, residente a Grottammare, alla guida di una Lancia Ypsilon ha sbandato finendo sulla corsia opposta e centrando frontalmente un suv Volkswagen in sosta. La giovane donna rimasta ferita ed è stata trasportata al vicinissimo Pronto soccorso con codice di media gravità. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri che hanno disposto accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico della ragazza nel momento in cui si è messa alla guida.

Nel giorno della vigilia di Natale in azione anche gli agenti della polizia locale con apparati elettronici lungo alcune strade cittadine. In totale hanno intercettato 5 vetture non revisionate, un automobilista che guidava senza indossare la cintura di sicurezza ed un neo patentato che aveva 0,18 gl di alcool, quando invece avrebbe dovuto guidare a valore zero, per cui gli è stata sospesa la patente.

Marcello Iezzi