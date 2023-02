Feste per bambini, veglioni per gli adulti

Anche all’interno dei sestieri ascolani spiccano le iniziative di Carnevale. Nonostante la Quintana si avvicini e siano già state disputate le prime prove a porte chiuse al Campo Squarcia, anche per la vita dei sestieri è tempo di maschere e coriandoli.

A Solestà, ad esempio, sabato pomeriggio andrà in scena la festa per i bambini, mentre in serata il veglione per gli adulti. Oggi pomeriggio, dalle 16, ci sarà invece la festa per tutti i baby sestieranti di Porta Tufilla, nella sede

rossonera di via Amadio: un pomeriggio tra giochi, balli e divertimento. Domani sera, dalle 20.30, spazio alla raviolata al sestiere di Sant’Emidio, mentre a Porta Maggiore oggi alle 17.30 andrà in scena il Carnevale per i bambini e per i nonni.

Stasera infine, ma dalle 23 in poi, ci sarà il party in maschera al sestiere di Porta Romana: il tema scelto quest’anno è Olimpiadi.