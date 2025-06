Festeggiamenti a Villa Sant’Antonio

Da oggi al via la festa a Villa Sant’Antonio. Per l’occasione saranno aperti dalle 19 gli stand gastronomici, che assicureranno un’ottima cucina e giochi per bambini.

Il programma questa sera prevede: alle 17.30 apertura aree per bambini, alle 19.30 esibizione della scuola di danza: l’Akkademia delle fate, seguirà alle 21.15 l’esibizione di Laura Piunti band.

Domani alle 17.30 clown terapia del sorriso della Chimaera association -Fisa, alle 19.30 esibizione della scuola di danza ‘La vita della danza’, alle 21.15 Battitomania party con noi.

Domenica a partire dalle 17.30 nucleo cinofilia K9 Fisa da ricerca e soccorso, alle 19 esibizione scuola di danza ‘Passo dopo passo’, alle 20 esibizione scuola di danza: ‘Mood danze popolari’ e infine alle 21.15 Zenigata canta Lucio Battisti.