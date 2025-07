Festival Ama Aquilone con Di Marco e Arminio

Castel di Lama, oggi e domani torna Ama Festival, l’appuntamento promosso dalla cooperativa Sociale Ama Aquilone, che da decenni opera nel campo della cura, dell’inclusione e dell’accoglienza. L’edizione 2025 si intitola Ultreia – Continuate il viaggio, un invito simbolico a non fermarsi, a superare i propri limiti e a proseguire insieme verso nuove mete. L’antica parola dei pellegrini lungo il Cammino di Santiago diventa qui espressione viva di un’esperienza condivisa: quella degli ospiti della Comunità Terapeutica Casa Ama, che proprio durante il festival celebrano la fine del loro percorso con la Cerimonia delle Dimissioni, domani alle 18.15. Un passaggio emozionante, che segna la conclusione di un viaggio di cura e rinascita. "Il festival è nato con l’intento di celebrare la conclusione di un percorso terapeutico – spiega Mariapaola Modestini, presidente della Cooperativa – ma anche per condividere con la Comunità il senso profondo di questo viaggio".

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione, Miriam Giovanzana, giornalista e direttrice editoriale di Terre di mezzo, pioniera della cultura del camminare in Italia. Domani alle 17.30, introdotta dal giornalista Giuseppe Frangi, offrirà una riflessione sul valore del cammino come esperienza di trasformazione e incontro. La serata si chiuderà con lo spettacolo "È stato un tempo il mondo", alle 21.30, che vedrà insieme sul palco Ginevra Di Marco, il poeta Franco Arminio, e i musicisti Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Un intreccio di canzoni popolari, poesia civile e momenti di festa, per ricordarci chi siamo stati e cosa possiamo ancora diventare.

Durante la giornata di domenica saranno presenti anche Emergency e Unicef, con stand informativi a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. L’area ristoro sarà curata dalla Bio Fattoria Sociale Ama Terra, spazio di lavoro e inclusione, e sarà attiva anche un’area bookshop. L’edizione 2025 sarà dedicata alla memoria di Francesco Cicchi, presidente e fondatore della Cooperativa Ama Aquilone. L’ingresso è libero.