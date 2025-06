Festival Appennino. Dall’alba al tramonto tra mare e natura

Nono appuntamento con il Festival dell’Appennino, domani ’Dall’Alba al tramonto’, in concomitanza con il ‘Solstizio d’estate’, che inizierà con un concerto all’alba a Cupra Marittima dedicato ‘Alla Dea Cupra’ con Frida Neri, un’escursione mattutina al ‘Canion’ di Cupra e che poi si concluderà al tramonto ad Accumoli nella Zona della ‘Chiesa Madonna delle Coste’ con il concerto di Eugenio Finardi inizialmente previsto ai ‘Pantani’ ma trasferito a causa delle avverse previsioni meteo. Una data decisamente imperdibile, per scoprire come nell’arco di un’ora sia possibile passare dal mare ai monti nel cuore dell’Appennino centrale. Il programma della prima parte della giornata inizierà con il concerto all’alba alle ore 5 al Parco ‘Padre Emilio Martelli’ sul lungomare di Cupra Marittima ’Alla dea Cupra’ di Frida Neri accompagnata dai musicisti Francesco Savoretti e Fabio Mina. Un viaggio musicale che si propone di ammaliare l’ascoltatore e di veicolare a lui attraverso un paesaggio sonoro, gli echi di un mondo antico. Al termine alle ore 6 sarà possibile fare colazione nelle strutture ricettive per poi spostarsi in auto nel luogo dell’escursione, sempre a Cupra Marittima: l’anello del Canion vedrà la partenza dell’escursione alle ore 7, un percorso di 2 ore con dislivello di 110 mt. Al termine dell’escursione sarà possibile scegliere autonomamente come proseguire la mattinata.

L’appuntamento con la seconda parte del programma della giornata prevede dalle ore 16.30 la possibilità di accedere alla zona del concerto nel prato ad Accumoli, nella zona Chiesa ‘Madonna delle Coste’ dove alle ore 18 è in programma il concerto al tramonto di Eugenio Finardi in ’Tutto ’75-25 Tour’ in cui racconterà 50 anni di carriera. Al termine del concerto si ritornerà autonomamente alle auto e consigliamo di cenare nelle strutture ricettive presenti nella zona per godere dello spettacolo naturale del posto, nel cuore del Parco di Monti Sibillini. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione compilando il form nella data su www.festivaldellappennino.it.

Valerio Rosa