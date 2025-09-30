Festival del fumetto. Da Manara a Makkox, parata di stelle in arrivo per Sgarbi

Torna dal 10 al 12 ottobre ad Ascoli Piceno Linus - Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. "La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto – ha dichiarato Elisabetta Sgarbi – è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità. Da Geronimo Stilton e Rat Man, a Pera Toons e Makkox, fino ai disegni di Manara. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza. Un festival per ridere di una cosa serissima: i fumetti".

Gli appuntamenti del festival si svolgeranno al Teatro Ventidio Basso. Il Festival si aprirà venerdì 10 ottobre con l’incontro, dedicato alle scuole primarie, tra il due volte Premio Strega, Sandro Veronesi e il fumettista Pera Tony. La sera il giornalista Luca Valtorta condurrà il dialogo con Leo Ortolani, celebre per la serie a fumetti Rat Man. Seguirà il concerto ’Pinocchio!’, dell’ensemble artistico 19’40 (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Marcello Corti) con la voce narrante di Francesco Bianconi, i disegni live di Davide Toffolo e l’accompagnamento musicale degli Esecutori di Metallo su Carta ensemble, direttore Marcello Corti.

Sabato 11 ottobre Elisabetta Dami, creatrice del personaggio Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi delle scuole per raccontare una delle figure più amate dai giovani lettori di tutto il mondo, che, da oltre 25 anni, fa scoprire il piacere della lettura a milioni di bambine e bambini, in più di 52 lingue, con oltre 187 milioni di copie vendute. Alle ore 17, alla Pinacoteca Civica, si inaugurerà la mostra ’Il nome della rosa’ di Milo Manara, che ha appena compiuto 80 anni. La sera si tornerà in teatro con il dialogo tra il maestro del fumetto Manara e il Premio Oscar Nicola Piovani, moderato dal giornalista Luca Valtorta. Nicola Piovani si esibirà in un intervento musicale al pianoforte ’Dedicato a Milo Manara’.

Domenica il Festival si concluderà con il dialogo tra Sandro Veronesi e Makkox, fumettista e cartoonist, autore del programma Propaganda Live (La7). A seguire, ci sarà un intervento musicale con il trombettista jazz Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca, maestro dell’organetto.

Valerio Rosa