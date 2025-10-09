Festival del fumetto. Davide Toffolo:: "Arrivo per confrontarmi con il cyborg Pinocchio"

Davide Toffolo è ormai un habitué di Ascoli. Anche grazie al Festival del fumetto, ideato da Elisabetta Sgarbi, uno dei più poliedrici artisti del panorama nazionale fa spesso tappa nel Piceno e tornerà domani alle 21 con ’Pinocchio!’, progetto dell’ensemble artistico 19’40” (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Marcello Corti) con la voce narrante di Francesco Bianconi, per disegnare dal vivo con l’accompagnamento degli Esecutori di Metallo su Carta ensemble, direttore Marcello Corti.

Toffolo, ormai con Ascoli ci ha preso l’abitudine."Sì e devo dire che ci torno sempre volentieri, ora so come muovermi. Mi è capitato con il Festival del fumetto, ma in realtà questa città ospitò anche uno dei primi concerti con i Tre Allegri. Correva l’anno 1996 e suonammo in un centro sociale".

Che spettacolo sarà quello di domani al Ventidio?"Uno spettacolo al quale mi sto preparando molto, perché voglio che riesca bene. Dovrò confrontarmi addirittura con Pinocchio, una fiaba che parla a tutto il mondo, dall’Europa al Giappone".

Che fascino esercita Pinocchio su di lei, e anche su di noi?"Un fascino antico, che dura da sempre e sempre durerà, perché in fondo è il prototipo del cyborg. Sarà una bella sfida confrontarmi anche con questa parte dell’immaginario che ruota intorno a Pinocchio, personaggio del quale non mi ero ancora mai occupato".

Lei è di Pordenone, ha vissuto la controcultura, il Great Complotto, e di piazze ne ha viste tante. Che differenza vede con le piazze di oggi?"Secondo me le piazze, quando sono piene, si assomigliano tutte. Quelle di questi giorni mi hanno commosso".

Lei che ha un linguaggio immediato e che sa parlare ai più giovani, si è spiegato cosa ne ha smosso così tanti?"Un po’ la Global Sumud Flotilla è qualcosa di poetico, che ha una grande forza evocativa. Questo ha spinto i ragazzi a prendere la parola. Ci hanno dimostrato che non sanno solo scrollare il cellulare ma anche alzarsi e dire basta".

Gli appuntamenti del festival si svolgono al Teatro Ventidio Basso. Info prenotazioni www.linusfestival.it.

Eleonora Grossi