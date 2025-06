’Festival del Libro’ a Venarotta: il programma

La Bottega del Terzo Settore ha ospitato la presentazione della ‘Festival del Libro’ in programma sabato 8 giugno a Venarotta. Presenti la presidente del comitato Valeria Germani, Gianni Bertoni e Stefania Civilotti componenti del comitato. "La quinta edizione del ‘Festival del Libro’ di Venarotta – ha dichiarato la Germani – vuole essere un’occasione per ritrovare il piacere di stare insieme e di confrontarsi, attraverso i libri e le storie che ci aiutano a riconoscere la bellezza dell’imperfezione e della diversità. Il tema ‘Colora fuori dalle righe’ è un invito a esprimere se stessi senza paura e a valorizzare ciò che rende ognuno unico. E quest’anno lo faremo ancora di più, grazie a un programma ricco di attività, musica, spettacoli e incontri per tutte le età". Il sindaco di Venarotta Fabio Salvi si è collegato con una videochiamata: "L’amministrazione comunale abbraccia con gioia l’evento del Festival del Libro 2025. È molto importante per la nostra comunità che questa iniziativa continui nel tempo perché ci valorizza e caratterizza".

Il Festival si aprirà sabato mattina alle 8.45 con un’escursione a cura dell’Associazione ‘Piceno Mountain’, con una guida che svelerà storie, leggende e curiosità sul territorio. Alle 12 si proseguirà con l’evento ’Al parco con le parole’, letture animate dell’attrice Ernesta Argira nel Parco della Lettura inaugurato lo scorso anno con la donazione da parte della società Graziano Ricami S.p.A della scultura di Giuliano Giuliani ’Uno specchio di cielo’, dedicata a Rocco Scotellaro. Alle 15, Piazza Simonetti si animerà con la Festa di apertura ’Colora fuori dalle righe: un inno all’unicità’, un inizio travolgente che introdurrà le presentazioni dei libri. Oltre agli autori locali, il pomeriggio vedrà protagonisti due ospiti nazionali che porteranno sul palco storie di libertà, sogni e coraggio: Giuseppe Festa, autore di libri indimenticabili come ’Cento passi per volare’ e ’L’estate dell’orsa maggiore’, e Valerio Mieli, regista e scrittore, che farà riflettere con il suo romanzo ’Scelgo tutto’. Infine, alle 21, in Piazza Simonetti, sarà Piero Massimo Macchini, comico e autore, a chiudere la giornata con il suo spettacolo ’Trilogia di provincia’, un mix di risate, pensiero e leggerezza. Per tutta la giornata ci saranno laboratori creativi per bambini e ragazzi, percorsi sensoriali e tattili, mostre d’arte, esposizioni di libri, degustazioni guidate di vini del territorio. Ogni angolo del borgo si trasformerà in uno spazio in cui la letteratura incontra il gioco, l’esplorazione e la convivialità, per ricordarci che i libri sono il nostro modo di colorare il mondo.

Valerio Rosa