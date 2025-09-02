Festival del memoir ’La Risacca dei ricordi’: successo per la rassegna

Fine settimana all’insegna della grande letteratura. Grande pubblico per gli incontri del festival del memoir ’La Risacca dei Ricordi’, diretto da Andrea Vianello. L’iniziativa ha richiamato un gran numero di persone, che hanno riempito la Palazzina Azzurra, il Niwa Food & Drink e lo chalet ’da Luigi’.

La rassegna ha avuto come filo conduttore i racconti di vita personale intrecciati con la storia collettiva. Scrittori, giornalisti, attori e protagonisti del dibattito sociale e politico hanno condiviso esperienze e riflessioni, creando un clima di partecipazione intensa.

Tra gli ospiti più attesi, l’ex magistrato Antonio Ingroia, che ha presentato il libro Traditi. Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla Magistratura, e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, autore di Un’altra storia.

Il direttore artistico Andrea Vianello ha spiegato il senso del progetto: "Abbiamo proposto vari sapori con svariate personalità. Tra San Benedetto e i libri c’è un grande rapporto grazie a Mimmo Minuto".

Il programma ha proposto incontri di grande richiamo. Oltre a Ingroia e Landini, hanno partecipato Massimiliano Buzzanca con il memoir dedicato al padre Lando, Antonio Pascale con Cose umane, Saba Anglana con La signora meraviglia, finalista al Premio Strega 2025, Martina Pucciarelli con Il Dio che hai scelto per me e l’attrice Nicoletta Romanoff, autrice di Come il tralcio alla vite con prefazione di Erri De Luca.

La chiusura del festival, molto attesa dal pubblico, è stata affidata al giornalista Paolo Conti con Ecco a voi. Una storia italiana. Pippo Baudo.