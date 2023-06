Festival del reportage tra ambiente e guerre

Dopo il successo delle prime due edizioni, si rinnova l’appuntamento ad Ascoli dal 29 giugno al 2 luglio con il Festival del Reportage, ideato dall’associazione FaRe - Fabbrica del Reportage e diretto dal fotografo ascolano Ignacio Maria Coccia, membro dell’agenzia Contrasto. Anche quest’anno, nella suggestiva cornice del chiostro del Museo dell’Arte Ceramica, fotografi, videomaker e giornalisti multimediali racconteranno i loro lavori. Tra gli ospiti André Liohn, fotografo e regista documentarista vincitore nel 2012 della Robert Capa Gold Medal, presenterà una retrospettiva del suo lavoro di fotogiornalista sui principali fronti di guerra del mondo, preceduta dalla proiezione del documentario di Maria Carolina Telles “You Are Not a Soldier” (105’, 2021) che lo vede protagonista. Focus poi sull’America Latina, con i fotografi ospiti Alessandro Cinque, Luca Meola, Tommaso Protti e Nicola Zolin. Alessandro Cinque racconta l’altra faccia dell’opulenza mineraria peruviana e l’impatto devastante del neocolonialismo sulle comunità indigene andine. Al centro del progetto di Tommaso Protti è invece la crisi ambientale e sociale che affligge l’Amazzonia e in particolare il Brasile. Ed è a São Paulo che vive e lavora Luca Meola, che presenta al festival il suo lavoro sulla Cracolândia, la terra del crack, nel centro della capitale brasiliana, casa e ultimo rifugio per le comunità che la abitano. Preziosa occasione per conoscere e approfondire il reportage di Meola sarà la mostra fotografica prodotta ad hoc per il Festival con il sostegno di Fujifilm Italia e Imprinthink laboratorio di stampa professionale e allestita dal 29 giugno (inaugurazione alle 17.00) a metà settembre presso la Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini” di Ascoli. Di nuovo l’ambiente torna al centro dell’attenzione nel progetto di Nicola Zolin, che dà volto a tre lotte per la difesa delle risorse idriche in Guatemala, nell’Amazzonia brasiliana e in Messico. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Festival.