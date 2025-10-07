’Festival del sociale’ in città: "Qui la capitale del volontariato"

Grande successo, in città, per il ‘Festival del Sociale’, che dallo scorso 28 settembre ha visto svolgersi numerosi eventi, dedicati all’inclusione, all’aiuto al disagio in tutte le sue forme e alle problematiche fisiche e psichiche, affrontate con tavole rotonde, convegni, incontri e manifestazioni sceniche. Le cento torri, dunque, sono diventate capitale del volontariato.

"Sono stati organizzati quasi quaranta appuntamenti, che hanno permesso di discutere delle tematiche principali che ruotano attorno ai servizi sociali – il commento dell’assessore e vicesindaco Massimiliano Brugni –: dall’integrazione dei soggetti fragili nel mondo lavorativo all’invecchiamento attivo, dalle politiche dell’abitare all’immigrazione. Ci sono state anche tantissime feste, da quella dei nonni a quella per le associazioni di volontariato. Insomma, abbiamo dimostrato quanto sia forte il mondo del terzo settore nel nostro territorio e possiamo vantarci, come amministrazione comunale, della bella rete che è stata creata in città. Una rete - conclude Brugni - che ci permette ogni giorno di dare tante risposte a ogni singola emergenza o necessità".

Gran finale, per il ‘Festival del Sociale’, con la ‘Festa dei Popoli’, andata in scena domenica sera, nel corso della quale si è pregato per la pace.

Matteo Porfiri