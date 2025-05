‘Festival della Canzone Ascolana’. Trionfa Petò con ‘Rumba la vita’

E’ stata come al solito una gran bella serata quella organizzata al teatro Ventidio Basso in occasione della 20ª edizione del ‘Festival della Canzone Ascolana’. Tanta musica e tanti brani in vernacolo ascolano, alcuni anche di ottima qualità hanno fatto da cornice ad una serie di applauditissimi ospiti. Una gran bella soddisfazione insomma per il patron Giovanni Travaglini, e per il direttore artistico e presentatore Gabriele Brandozzi, affiancato quest’anno da Angelo Carestia, Savino Lolli e Ilaria Buccheri. A vincere l’edizione 2025 è stato Pierpaolo Piccini, in arte ‘Petò’ che si è imposto con una ballabilissima ‘Rumba la vita’. Petò che era assente dal 2016 quando aveva vinto con la canzone ‘Solo tre cose’, si era già imposto con i ‘Nerkias’ in versone ‘Saikren’ nelle prime due edizioni.

Petò ha vinto sia il trofeo per il miglior brano che quello per il miglior testo assegnato dai giornalisti presenti e dedicato ai fratelli Bruno e Andrea Ferretti, prematuramente scomparsi. Sul palco sono saliti i figli di Bruno e Andrea per consegnare il premio della critica. Al secondo posto si è piazzato Luigi Coccia, vincitore nel 2024 con il brano ‘Te vogghie fa nnammerà’ che ha proposto la canzone ‘Se cammine piane piane’, mentre al terzo si è classificata Cristina Paolini accompagnata dal Coro dell’Angelo della Voce con il brano ‘Da su nu drone’ scritta dal maestro Enzo Titta. Cristina che aveva già vinto l’edizione del 2009 con il brano ‘Come nu suogne’.

Il premio ‘Ivan Graziani’ è invece stato assegnato a Dario Chittarini che, accompagnato dai bambini del Coro dell’Istituto ‘Suore Concezioniste’, ha proposto un brano di pace e di speranza. Applausi anche per gli altri partecipanti: Gianluca Agostinelli con ‘I so asculà’, Pino Scarpellini con ‘Rosa sbecciata’, Emanuela Coccia e Daniele Cannella con ‘Na carezza’, il gruppo ‘Mo se ne va’ con l’omonimo brano, il gruppo ‘Tre chemmare e nu chempare’ con ‘Siende chemmà’ e Sergio Giuliani con ‘Lu Mercatine’. Tanti applausi anche per gli ospiti con Gatto Panceri, autore della celeberrima ‘Vivo per Lei’ canzone incisa dal duo Andrea Bocelli e Giorgia; Numa, moglie del famoso chitarrista Phil Palmer, che ha proposto ‘Credo nelle favole’ dedicata a suo padre; il bravissimo Riccardo Foresi che ha entusiasmato con ‘My Way’ di Frank Sinatra; il rapper ascolano Flavius che ha proposto il suo ultimo lavoro dal titolo ‘Zero’ e, infine, la cantante Magda White con la sua ‘I will always love you’ di Whitney Huston. Complimenti davvero.

