Festival dell’Appennino Concerti, escursioni e tre mesi di eventi: ecco il programma

Dai live dei cantanti Francesca Michielin, Leo Gassman, Marina Rei e Linda Valori fino alle performance della Compagnia dei Folli, torna con un programma ricchissimo, di alta qualità e inclusivo, il Festival dell’Appennino. Si parte mercoledì 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, per una carrellata di concerti, incontri e eventi che si protrarrà fino al 3 agosto, sotto la guida del Bim Tronto presieduto da Luigi Contisciani e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione culturale ‘Appennino Up’. Una quattordicesima edizione, dunque, ricca di appuntamenti che condurranno, tappa dopo tappa, alla riscoperta delle aree interne del Piceno e dei suoi splendidi borghi, favorendo il processo di rigenerazione e valorizzazione di questi luoghi. E inclusiva, perché è aperta a partecipanti di tutte le età e alcune escursioni saranno accessibili anche ai più fragili, grazie all’ausilio della joelette, che consentirà la partecipazione attiva di adulti eo bambini con mobilità ridotta o handicap. Dieci in tutto gli appuntamenti. Entrando nel vivo del programma, il primo evento del 21 giugno è a Colle Amatucci di Palmiano, con escursione pomeridiana, presentazione del libro di Francesco Eleuteri e concerto al tramonto ‘La strada per Agartha’ con Leo Gassman. E ancora, tra gli altri, Il 25 giugno, a Capodacqua, sarà la volta di ‘In equilibrio sul sisma’ con la performance artistica di Filoarmonica, la slackline sui cieli e la Mistrafunky street band.

Nel weekend dell’1 e 2 luglio, al Lago di Gerosa: dopocena di sabato spettacolo aereomusicale ‘Arcano’ della Compagnia dei Folli, domenica, concerto a cura di JazzAp di Gegè Telesforo ‘Big Mama Legacy’. L’8 luglio, a Montemoro di Force, dopocena, concerto con Linda Valori e Daura Cielarko Trio, il 16 luglio, a Montemonaco, nel pomeriggio, concerto ‘L’estate dei cani sciolti’ con Francesca Michielin, il 20 luglio, dopocena, concerto a Pretare con Lorenzo De Quinti Quartet, il 23 luglio, a Pedara di Pizzorullo a Roccafluvione, nel pomeriggio, concerto di musica popolare con gli Zigà, il 29 luglio, a Castignano, dopocena, concerto con Gianluca Petrella in Cosmic Renaissance, il 30 luglio, a Propezzano di Montegallo, ‘Un’uscita con…Marina Rei’, ovvero escursione mattutina e nel pomeriggio concerto ‘Donna che parla in fretta’ con Marina Rei e Francesco Forni, il 3 agosto, ad Acquasanta, chiusura con il concerto serale del Piceno Pop Chorus. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Il festival è finanziato da Bim Tronto, Mete Picene, con la collaborazione di ‘Comete impresa sociale’, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche. Programma completo su www.festivaldellappennino.it.

Lorenza Cappelli