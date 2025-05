Festival dell’Appennino. Nuova tappa ad Acquasanta

Il terzo appuntamento della XVI edizione del Festival dell’Appennino, inclusivo di natura è in programma domenica ad Acquasanta al ‘Mulino Angelini’. Un’escursione panoramica che percorrerà l’Anello del Mulino, uno dei sentieri riaperti dal progetto antiche vie mulattiere di Acquasanta Terme. Nel nel pomeriggio poi ci sarà lo spettacolo di Federico Quaranta ’Rispetto Tour le radici del futuro’. Il ritrovo per l’escursione è alle ore 11.15, dalle ore 10 saranno disponibili bus navetta nel zona adibita a parcheggio (all’incrocio della strada che poi sale per Fornara o Torre S.Lucia), verso il luogo della partenza. L’escursione ad anello, ha una difficoltà E è lunga 8,83 km, con un dislivello di 464 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore e mezzo. E’ prevista una sosta intorno alle 13, per il pranzo al sacco. Il rientro è previsto intorno alle 16 al Mulino Angelini. Dalle ore 14.30 poi, saranno di nuovo attivi bus navetta per assistere allo spettacolo. La raccomandazione è di munirsi di scarpe idonee, bastoncini e telo o plaid per sedersi, poichè per accedere al mulino vi è un sentiero da percorrere a piedi. Alle 17 lo spattacolo di Federico Quaranta con Samuele Giacomozzi e Fabia Salvucci. Info festivaldellappennino.it