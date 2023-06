Festival dell’Appennino: oggi escursione e concerti

Festival dell’Appennino oggi alle 8.45 a Capodacqua per percorrere l’anello lungo 6,2 km. Al rientro dall’escursione per chi vuole è possibile pranzare nel punto ristorola performance artistica di ‘Filoarmonica’: Davide Spaccasassi slakliner e artista poliedrico ha iniziato nel 2015 per passione per poi esibirsi dal 2018 ad alta quota. Proporrà una performance artistica di funambolismo moderno a corpo libero. Proseguirà lo spettacolo della Mistrafunky street band. La partecipazione all’evento è gratuita, ma per questa data è consigliata la prenotazione