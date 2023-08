Festival dell’Appennino show

Si è conclusa la 14esima edizione del Festival dell’Appennino 2023. L’ultima tappa si è svolta nella splendida cornice dei monti Sibillini e del lago di Gerosa con 1.500 persone arrivate da tutta la regione per assistere allo spettacolo della Compagnia dei Folli. "Questa quattordicesima edizione del festival ci ha dato tante soddisfazioni portando migliaia di persone nell’entroterra – dice Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto partner sostenitore della kermesse –. Ringrazio tutti i sindaci e le amministrazioni che si sono messe a disposizione in queste undici giornate in cui abbiamo girato il territorio. Il prossimo anno festeggeremo la quindicesima edizione, ma anche i 40 anni della Compagnia dei Folli, non potete immaginare quello porteremo sulle rive di questo lago insieme a loro".