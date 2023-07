Festival dell’Appennino Valori e le ’Terre mamme’

Per il quarto appuntamento, il Festival dell’Appennino 2023 fa tappa, domani, a Montemoro di Force. La giornata sarà alla scoperta delle bellezze naturalistiche del borgo, ma anche della conoscenza: nel caso specifico di come fare impresa ad alti livelli con l’imprenditrice Daniela Diletti in arte ‘la marchigiana’. Quindi, la serata si concluderà con Linda Valori, artista nota al grande pubblico che sorprenderà, sicuramente, con il concerto intitolato ‘Terre mamme’, accompagnata da Daura Cielarko trio. Il programma della giornata è comunque il seguente: l’appuntamento è alle 15.45 a Montemoro, per poi partire alla scoperta del luogo alle 16. L’escursione, un anello con partenza e ritorno a Montemoro di facile percorrenza, avrò una lunghezza di 5,62 km, con un dislivello di 372 metri e una durata di circa 2 ore e mezzo. Al rientro, Daniela Diletti racconterà la sua esperienza da imprenditrice insieme al giornalista Raffaele Vitali. Una storia di rivoluzione imprenditoriale che parte dall’artigianato e dalle terre marchigiane. Alle 20 cena libera, ma per chi vuole sarà possibile cenare al punto ristoro organizzato dalla comunità di Montemoro, con pasto completo al prezzo di 12 euro. Quindi, alle 21.15, live della cantante Linda Valori insieme ai Daura Cielarko trio: daranno vita a un connubio artistico molto bello. La partecipazione all’evento è gratuita, ma per questa data è consigliata la prenotazione, al fine di garantirsi la migliore fruizione, andando sul sito del Festival dell’Appennino (www.festivaldellappennino.it). Il festival è finanziato dal Bim Tronto e da Mete Picene ed è realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale ‘Appennino Up’, con la collaborazione di ‘Comete impresa sociale’ per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Ascoli, e dell’ente Parco dei monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, che sono: Acquasanta, Arquata, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta. L’appuntamento successivo con il Festival dell’Appennino ci sarà il 16 luglio con ‘Una Sibilla in concerto’ a Montemonaco: escursione e concerto di Francesca Michelin. Quindi, il 20 luglio, a Forca di Presta, sarà la volta di ‘Panorami a perdifiato’ con escursione, incontro con Mario Tozzi e Enzo Favata e concerto del Lorenzo De Quinti quartet.

Lorenza Cappelli