Festival dell’Arte sul mare. I creativi tornano al molo

Ha come titolo Poesia, che sarà la musa che ispirerà le opere della scultrice Sarah Atzeni di Tenerife, degli scultori italiani Nicola Fucci, Anna Multone, Arianna Palmieri, dell’albanese Donald Sufka e dei pittori Vincenzo Lopardo, della californiana Victoria Stewart e degli architetti-pittori Domenico Chiola e Giorgio Piunti, il 29° Festival dell’Arte sul Mare, simposio internazionale di scultura e pittura murale organizzato dall’associazione L’AltraArte, da domani alle ore 9 al molo sud.

Presso il Mam si realizzeranno le opere delle sezioni "Scultura Viva: La poesia del bassorilievo" e "Pittura Viva: La poesia del segno e colore" e dal 7 al 30 giugno alla Palazzina Azzurra si terrà una mostra delle poetiche opere pittoriche su carta del Maestro Paolo Gubinelli.

"Sono diverse le novità di quest’anno, ma la più apprezzata dal pubblico sarà certamente il non uso da parte degli scultori delle mole con i dischi diamantati, che permetterà alle persone di avvicinarsi alle opere in esecuzione e viverne in diretta la nascita e lo sviluppo, senza subire la polvere di travertino generata dal loro uso", ha detto alla presentazione il direttore artistico ed organizzativo del festival, Piernicola Cocchiaro.

Non usare le mole significa raddoppiare i tempi per realizzare una scultura e di conseguenza la seconda novità del Festival sarà che gli scultori realizzeranno dei bassorilievi. Altra novità sarà la Serata Musicale, mercoledi 11 giugno alle 21,30 al molo sud, conterrà jazz e rock degli anni ‘80 e ‘90: si esibiranno il gruppo Percorsi Obliqui Jazz Quartet e il cantante rock californiano Doctor Vic.

Il Festival inizierà domani, ma l’inaugurazione avverrà sabato alle ore 17 alla Palazzina Azzurra, con il vernissage della mostra ’L’arcano incantato: incontro tra spazio e tempo’ con le poetiche carte incise del Maestro Gubinelli, preceduto da una conferenza sulla Poesia nell’Arte, a cura del Professor Andrea Viozzi e un incontro tra il poeta Eugenio De Signoribus ed il Maestro Gubinelli.

"Sono sempre stato affascinato da quello che era stato creato al nostro molo e quando sono stato chiamato a fare il sindaco ho cercato di mettere una mia impronta. Un ringraziamento va anche a Fabrizio Mariani, perché il catalogo del festival e sempre qualcosa di grande, un punto di riferimento, da collezione", ha dichiarato il primo cittadino, Antonio Spazzafumo; apprezzamenti anche da parte dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani.

Il Festival sarà realizzato con il contributo primario dell’Amministrazione comunale, la collaborazione della ElettroPneumatica dei fratelli Ottaviani e dell’Associazione albergatori Riviera delle Palme, alla presentazione rappresentato dal vice presidente Andrea Perugini, nonché dalla Fondazione Carisap, Nuova Assoedil, Cns, Morganti Service e Tuttocolori.

Stefania Mezzina