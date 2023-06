Festival dell’arte sul mare, le opere sono oltre duecento

Tutto pronto per il Festival dell’arte sul mare: la manifestazione culturale nata nel 1996 torna ad arricchire la darsena turistica con tante novità. Lo storico appuntamento, giunto alla sua 27? edizione, vedrà l’aggiunta di 9 nuove opere e di targhe, con lo scopo di illustrare l’esposizione permanente del molo sud. Quest’anno, l’evento nato e sviluppato dal Piernicola Cocchiaro avrà luogo fra il 3 e il 25 giugno. Si comincerà sabato 3 giugno alle 17 con l’inaugurazione, in Palazzina Azzurra, delle mostre ‘Interpretare’ e ‘La barca con gli occhi’. I contenuti della mostra saranno illustrati nel corso dell’incontro in Palazzina previsto per il 10 giugno, alle 18. L’11 giugno quindi inizieranno i lavori di ‘Scultura viva’, ‘Pittura murale’, ‘Installazioni’ e ‘Bimbarte’, mentre il 14 alle 21.30, sempre al molo sud, andrà in scena la classica ‘Serata jazz’ con il quartetto del maestro Giacinto Cistola. Il 17 giugno alle 21.30, pertanto, verranno presentate le opere realizzate al molo sud, mentre il 18 giugno alle 18.30 sarà possibile visitare il Museo dell’Arte sul Mare (Mam) con l’ausilio di apposite guide. Le new entry, si diceva, saranno 9: per ‘Scultura viva’ il molo ospiterà ‘Frammento’ di Pier Giorgio Balocchi, ‘Non c’è bisogno di interprete: è Realtà’ di Marta Fresneda Gutiérrez, ‘Irregular frame’ di Ferhat Özgur Gorel, ‘Una foglia è il Divino nell’Universo’ di Beatrice Taponecco e ‘Abbraccio’ di Claudia Zanaga. Per la serie ‘Installazioni’, invece, ci sarà ‘Protetti dalla forza delle intemperie’ di Duccio Gammelli e ‘Nautilus’ del Gruppo Earth, composto da Alfredo Celli, Giancarlo Costanzo e Fabrizio Mariani. Per finire, nell’alveo di ‘Pittura viva’ il molo sud accoglierà ‘Noi non siamo soli’ di Enrico Manera e Cleonice Gioia, mentre il laboratorio creativo ‘Bimbarte’ metterà a disposizione il progetto ‘La barca con gli occhi’.

Il vertice comunale ha accolto l’evento con soddisfazione: "Questo festival è diventato caratterizzante per San Benedetto - ha detto l’assessore alla cultura Lina Lazzari - e ciò è dimostrato dal fatto che siamo arrivati alla 27? edizione della manifestazione. Moltissime persone continuano a chiedermi novità sul Museo dell’arte sul mare: direi che lo possiamo considerare un buon segno". Linea condivisa dal sindaco Antonio Spazzafumo: "Abbiamo preso questo molo sud che era tenuto in stato di abbandono e abbiamo deciso di collaborare per migliorarlo - ha commentato il primo cittadino – ringrazio chi ci ha spronato in questi primi mesi di governo per arrivare a questo risultato". "Oggi - ha concluso il patron Cocchiaro - al molo sud ci sono 212 opere, di cui 188 sculture realizzate da 183 artisti provenienti da 40 nazioni. Vi garantisco che un museo del genere è unico al mondo. Il prossimo step sarà quello di pubblicizzare il festival a livello nazionale".

g. d. m.