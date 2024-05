Festival di primavera tra musica ed emozioni

E’ la musica il mezzo ideale per raccontare le emozioni, ovvero l’amore, la vendetta, la voglia di giustizia, l’entusiasmo, la passione, la nostalgia, la tristezza, eccetera. E allora ecco il "Festival di Primavera" che per la terza edizione ha scelto come titolo "Primavera di emozioni". Il Coro Ventidio Basso, ideatore e curatore della rassegna, in questa occasione fa sinergia con l’associazione "Ascoli +" e la Compagnia "Incontri d’opera" di Fermo che sabato scorso ha aperto la rassegna nel Teatro dei Filarmonici con "La vedova allegra" in adattamento drammaturgico a cura di Paolo Santarelli e con protagonista il soprano Patrizia Perozzi. I prossimi tre appuntamenti sono imperdibili ed hanno anche un carattere divulgativo per entrare nel mondo della musica e dell’opera lirica. Domani, alle ore 21,30, in Duomo, viene eseguita la maestosa "Messe solennelle op. 16 in do diesisi minore" di Louis Vierne (1870-1937), direttore Massimo Malavolta, con il Coro Ventidio Basso (40 elementi) e doppio organo (Filippo Sorcinelli e Alessandro Buca). Venerdì 24 maggio, ore 21,30, sarà la volta de "Il mondo emozionale di Puccini" nel Teatro dei Filarmonici: si tratta di una lezione concerto guidata dal maestro Giovanni Farina, direttore del Coro, con artisti del Coro e Alessio Falciani al pianoforte. Sabato primo giugno, ore 18, sempre nel Teatro dei Filarmonici, chiusura del Festival con un originale spettacolo tra lirica, letteratura e storia per celebrare i 430 anni dalla nascita di William Shakespeare. Titolo: "Quello Shakespeare è un matto senza freno. Macbeth, Otello e Falstaff: viaggio attraverso la trilogia shakespeariana di Giuseppe Verdi". Presenta il musicologo Andrea Parissi e cantano tre big della lirica: il soprano Iano Tamar, il baritolo Vittorio Vitelli e l’altro baritono Bruno De Simone buffo rossiniano per eccellenza. Al pianoforte Cesare Catani.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Letture sceniche a cura di Oriana Ortensi e Roberta Procaccini. Il vice presidente del Coro Ventidio Basso Alessio De Vecchis, ringraziando il Comune per il sostegno, sottolinea come sia importante fare rete tra le varie associazioni culturali.