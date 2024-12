Festival di Sanremo: la sicurezza è affidata alla Fi.fa security

Fi.Fa. Security si occuperà della sicurezza del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Un risultato che è motivo di grande orgoglio per l’azienda sambenedettese dei fratelli Fabio e Filiberto D’Angelo, che, soddisfatti, affermano: "l’impegno continuo, in termini di formazione e qualità dei processi aziendali, ha permesso per il sesto anno consecutivo il raggiungimento dell’importante traguardo". L’azienda marchigiana Fi.Fa. Security sarà operativa, per il sesto anno consecutivo, nella città ligure con circa 400 operatori, ad una delle ultime e più consolidate tradizioni nazional popolari italiane, quali il Festival della canzone italiana. Una grande soddisfazione: "Quest’anno la competizione per giungere all’aggiudicazione del servizio a Sanremo è stata particolarmente dura, – commenta Gloria Siano, referente dell’ufficio gare –. Ci siamo distinti per la qualità dei nostri operatori.

Stefania Mezzina