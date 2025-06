Festival ’La punta della lingua’

C’è anche Grottammare tra i luoghi del Festival internazionale di poesia ‘La punta della Lingua’, che oggi apre proprio nel vecchio incasato il programma principale dell’edizione 2025 (21giugno – 2 luglio, in varie località marchigiane). ‘Escursione poetica’ è il titolo dell’incontro che offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare gli angoli più affascinanti e ricchi di storia del borgo, guidandoli in un percorso che si snoderà tra vicoli suggestivi, scorci sul mare e aneddoti legati al passato della città, in compagnia dello storico Gianluca Traini e dei poeti ospiti del Festival che prenderanno parte all’appuntamento grottammarese: Vito M. Bonito, Marco Fazzini, Letizia Polini, Marilena Renda. In programma, l’omaggio a Francesco Scarabicchi e a Lawrence Ferlinghetti, autore della poesia "Grottamare" (ore 18.30, la partecipazione è gratuita).