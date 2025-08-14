Festival Listz ai nastri di partenza

La XXIII edizione del Festival Liszt, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale, con la collaborazione dei comuni di Grottammare e di Ripatransone, sotto la direzione del giovane musicista Giuseppe Federico Paci, prenderà il via lunedì alle 5.30 con il Concerto all’alba, nella spiaggia libera davanti al Kursaal. Di scena il gruppo ‘The Bass Gang’ quartetto di contrabbassi tra i migliori in Europa e prime parti delle orchestre più prestigiose al mondo. Spaziando con ironia da Beethoven e Tchaikovsky, arrivando fino a Santana, più che un concerto il loro diventa un vero e proprio spettacolo musicale che diverte il pubblico. Sarà un Festival dedicato ai giovani per i giovani, come ha affermato il direttore artistico. Il sindaco Alessandro Rocchi ha esaltato il Festival quale elemento di spicco del cartellone estivo della seconda quindicina di agosto e la bella collaborazione con il comune di Ripatransone. "E’ importante fare rete tra comuni – ha ricordato il consigliere del comune di Ripatransone Stefano Fraticelli – Abbiamo colto con interesse questa opportunità di crescita e il Festival va in quella direzione". La presidente Rita Virgili, tra l’altro, ha poi annunciato che quest’anno non ci sarà il direttore scientifico Pierre Reach per sopraggiunti motivi di famiglia. Tornando al programma: Mercoledì 20 agosto, ore 21.30 nella Chiesa di Santa Lucia sarà la volta di un giovane interprete, Alessio Falciani, talentuoso pianista proveniente dal territorio, che inaugura il Festival eseguendo la famosa Sonata in si minore di Liszt; domenica 24 ore 21.30 si esibirà il super solista Kostantin Emelyano, vincitore del Rina Gallo 2024; mercoledì 27 Il violoncello visto dai grandi pianisti, con il duo Silvia Chiesa, violoncello, Maurizio Baglini pianoforte, infine venerdì 29, sempre alle ore 21.30 Il festival terminerà al Teatro Mercantini di Ripatransone con ‘Liszt ricorda Shostakovich’ con il Trio Ekelon.

Marcello Iezzi