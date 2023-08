Festival Liszt tra concerti e premiazioni

"E’ davvero emozionante essere qui, dove 155 anni fa passeggiava il mio connazionale, il grande Franz Liszt. Godiamoci la sua musica non solo stamattina, ma sempre. Sono fiero di questo premio nel segno della rinnovata collaborazione tra l’Ungheria e la Gioventù musicale d’Italia – ha affermato il direttore dell’Accademia d’Ungheria in Roma, Gavor Kudar, esponente di spicco della cultura ungherese che ha ricevuto dalle mani del sindaco Alessandro Rocchi e del suo vice Lorenzo Rossi il premio "Le radici della musica" opera dell’artista Francesco Santori. Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito della 21esima edizione del Festivaliszt, a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, presieduta da Rita Virgili per la direzione artistica della musicista Francesca Virgili. Dopo il successo del primo appuntamento, con il concerto all’alba di Davide De Angelis, domani il Festival continua al teatro delle Energie e vedrà ospite la pianista Yukine Kuroki, che nel 2022 ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht ed il Premio internazionale di Dublino. Al termine del concerto si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso fotografico 2023.